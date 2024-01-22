Юные дзюдоисты из Петрозаводска завоевали медали турниров

Воспитанники спортивной школы № 5 Петрозаводска завоевали медали турниров по дзюдо.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №5 Петрозаводска завоевали медали турниров по дзюдо, рассказали в администрации карельской столицы.

Так, в Отрадном состоялись соревнования «Здоровое Поколение», посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда. На них Иван Ткаченко занял третье место в весовой категории 34 килограмма.



А в Санкт-Петербурге прошел турнир по дзюдо «Сила искусства». Там Александр Гриб завоевал серебряную медаль в весовой категории 38 килограммов, а Иван Гриб победил в весе 27 килограммов.



Карельские участники занимаются под руководством тренера Григория Гордейко, отметили в мэрии Петрозаводска.