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Новости. Экономика
10:00, 26 Февраля 2018

Юные футболисты из Олонца поборются за победу в чемпионате "Будущее зависит от тебя"

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Воспитанники олонецкого Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, представят Карелию на втором этапе чемпионата по футболу "Будущее зависит от тебя". Игры состоятся в Санкт-Петербурге в марте.

Чемпионат "Будущее зависит от тебя" проводится компанией "МегаФон" с 2005 года. Сейчас соорганизаторами игр, в которых участвуют команды детских домов и школ-интернатов со всей России, являются Министерство образования и науки РФ, Министерство спорта РФ, Министерство иностранных дел РФ и Российский футбольный союз. За минувшие годы турнир охватил более 34 000 детей, которые смогли не только приобщиться к спорту и здоровому образу жизни и найти друзей, но и открыть для себя уникальные возможности в жизни. За три года более 470 мальчиков и девочек обрели новых родителей благодаря видеоанкетам, созданным вместе с фондом "Измени одну жизнь".

В этом году представлять нашу республику на втором - межрегиональном - этапе соревнований будет футбольная команда воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №8 города Олонца. С сильнейшими командами своих ровесников из других регионов Северо-Запада они сразятся 18-20 марта. В дальнейшем победители второго этапа пройдут в финал, который по традиции проводится в Сочи в конце апреля. Главный приз всего турнира – поездка в Лондон, в гости к футбольному клубу "Арсенал".

"Уже 13 лет мы проводим соревнования "Будущее зависит от тебя", чтобы дать ребятам, оставшимся без попечения родителей или поддержки взрослых, шанс на успех и реализацию не только в спорте, но и в жизни. В год проведения Чемпионата мира FIFA в нашей стране к футболу будет приковано внимание миллионов россиян. Мы очень рады, что благодаря участию в Соревнованиях тысячи мальчишек и девчонок по всей стране смогут стать частью этого большого спортивного праздника и открыть для себя новые горизонты. Желаю каждой команде проявить себя по максимуму и показать соперникам достойную игру!", - отмечает генеральный директор компании "МегаФон" Сергей Солдатенков.

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