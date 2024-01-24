Юные гимнастки из Карелии стали победителями и призерами Первенства СЗФО

Первенство Северо-западного федерального округа по художественной гимнастике состоялось в Сыктывкаре 20–24 января.

Карельские спортсменки стали победителями и призерами Первенства СЗФО по художественной гимнастике, сообщили в паблике Центра спортивной подготовки со ссылкой на Федерацию художественной гимнастики республики.





В Сыктывкаре 20–24 января состоялось Первенство Северо-западного федерального округа по художественной гимнастике. За звание сильнейших боролись представители Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, республик Карелия и Коми.





В первые два дня проходили командные соревнования и многоборье в групповых упражнениях. В третий день состоялись финальные соревнования в индивидуальных упражнениях.



Команда «Звезда» спортшколы № 1 из Петрозаводска (Полина Васильева, Амина Тарханова, Николь Янцевич, Ольга Ганус, Кристина Ваганова) заняла 1 место среди девочек 10-11 лет по программе 1 спортивного разряда 2013–2014 годов рождения.





Команда «Ирис» спортшколы № 1 Петрозаводска (Лехтонен Варвара, Карпова Ксения, Антонова Софья, Серова Злата, Бекелева Александра, Хаган Маргарита) заняла 3 место.





Среди юниорок 12-13 лет в групповых упражнениях участвовали 16 групп. Команда «Жасмин» из спортшколы № 1 Петрозаводска (Дробатюк Анастасия, Хахаева Дарья, Климова Элина, Маевская Алина, Королëва Варвара, Романенко Таисия) заняла 2 место в многоборье, в финалах: 1 место в упражнении с пятью обручами, 3 место в упражнении с пятью парами булав.



Команда «Лайм» спортшколы № 1 Петрозаводска (Мустафаева Аида, Цепляева Софья, Платонова Диана, Садукова Софья, Гапеева Варвара, Бороданова Елизавета) заняла 2 место в упражнении с булавами и 5 место в многоборье, вошли в финал с обручами.





Команда из Кондопоги (Витер Софья, Кузнецова Васелина, Мельникова Сильвия, Васильева Алиса, Бочарова Софья) заняла 4 место в многоборье, вошла в финалы в двух видах.



Команда «New Stars» из Петрозаводска (Цуранова Анна, Голова Анна, Таисия, Кокинова Станислава, Мотова Полина) заняла 6 место в многоборье и вошла в финалы в двух видах.





Кроме того, команда «Изумруд» спортшколы № 1 Петрозаводска (Васильева Виктория, Капустина Милана, Политова Софья, Пиляк Эвелина, Политова Элина) заняла 7 место в многоборье, вошла в финал в упражнении с булавами.