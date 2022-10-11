Юные гимнастки сплели «Узоры Карелии» (ФОТО)

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике "Узоры Карелии – 2022".

В минувшие выходные, 22 и 23 октября, в спортивном центре «Силвес» состоялись соревнования петрозаводского городского округа по художественной гимнастике «Узоры Карелии — 2022». В них приняли участие гимнастки из Карелии, Ленинградской и Новгородской областей. Спортсменки могли выполнить спортивные разряды до 1 взрослого включительно.

Гимнастки выступали по новым правилам, разработанным президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винeр.

«Мы идем в ногу со временем и соревнования проводим по этим правилам. Программа становится сложнее. Открывается простор для тренеров и гимнасток для того, чтобы усложнять программу до максимума — нет потолка», — рассказала главный судья соревнований «Узоры Карелии» Татьяна Орехова.

Какими элементами удивляли судей и зрителей юные гимнастки? Смотрим фоторепортаж Людмилы Корвяковой.