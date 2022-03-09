890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
УФСБ Карелии обратилось к жителям республики в связи с событиями на Украине
16.03.2022 11:57
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)
16.03.2022 11:44

Юные грабители в Карелии набрали продуктов себе на посиделки и на уголовную статью

Новости. Криминал
09:52, 17 Марта 2022
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

Новости партнеров

Полицейские Олонецкого района раскрыли грабеж по горячим следам, сообщили в МВД Карелии.

Вечером минувшего вторника в полицию Олонецкого района поступила информация о грабеже в одном из магазинов города.

На месте полицейские выяснили, что двое молодых людей взяли с полок коньяк, ликер, сок и шоколад, после чего покинули магазин, минуя кассу. Продавца, попытавшегося их задержать, грабители оттолкнули и скрылись в неизвестном направлении.

В тот же вечер полицейские задержали подозреваемых. У ранее судимого 19-летнего жителя района и его несовершеннолетнего подельника похищенное находилось при себе.

В настоящее время по статье «грабеж» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
10.03.2022, 16:51
Весь поселок в Карелии пришел проститься с 19-летним Кириллом Некрасовым, погибшим во время спецоперации на Украине (ФОТО)
10.03.2022, 12:47
Исчезновению иностранных товаров в магазинах обрадовался каждый пятый житель Карелии

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»