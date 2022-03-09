Юные грабители в Карелии набрали продуктов себе на посиделки и на уголовную статью

Полицейские Олонецкого района раскрыли грабеж по горячим следам, сообщили в МВД Карелии.

Вечером минувшего вторника в полицию Олонецкого района поступила информация о грабеже в одном из магазинов города.

На месте полицейские выяснили, что двое молодых людей взяли с полок коньяк, ликер, сок и шоколад, после чего покинули магазин, минуя кассу. Продавца, попытавшегося их задержать, грабители оттолкнули и скрылись в неизвестном направлении.

В тот же вечер полицейские задержали подозреваемых. У ранее судимого 19-летнего жителя района и его несовершеннолетнего подельника похищенное находилось при себе.

В настоящее время по статье «грабеж» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.