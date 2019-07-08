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Новости. Спорт
16:05, 08 Июля 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Юные хоккеисты приехали поступать в училище олимпийского резерва в Кондопоге

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В Кондопогу на просмотровые сборы государственного училища олимпийского резерва прибыли 34 хоккеиста из 13 регионов России, а также из Казахстана, сообщает правительство Карелии.

В Кондопоге собрались 34 хоккеиста из Карелии, Москвы, Московской, Мурманской, Рязанской, Новгородской, Нижегородской, Ярославской, Липецкой и Ленинградской областей, Хабаровского и Краснодарского краев, Тольятти и Карагандинской области (Казахстан), чтобы принять участие в просмотровых сборах училища олимпийского резерва. Карелию представляют хоккеисты из Петрозаводска, Кондопоги, Сегежи, Костомукши и Олонца.

Сборы проводятся с 8 по 13 июля для отбора спортсменов в училище, а также их участия в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2019/2020.

Под руководством главного тренера – мастера спорта России по хоккею Евгения Пастернацкого – у молодых людей начались тренировки на льду, на стадионе, в тренажерном и игровом залах. В процессе тренер поможет ребятам подготовиться к сезону, раскрыть свои лучшие игровые качества и таланты.

"Сегодня у нас по программе техника катания, затем техника владения клюшкой и шайбой, игровые тренировки – посмотрим ребят в комплексе, - отметил Евгений Пастернацкий. – Главная задача сейчас – увидеть потенциал каждого игрока".

Исполняющий обязанности директора училища Александр Воронов отметил, что в течение июля и августа в Кондопогу продолжат приезжать хоккеисты, чтобы принять участие в просмотровых сборах и войти в число первых студентов училища.

"В следующем году мы планируем набирать спортсменов уже по девяти видам спорта: хоккей, тхэквондо, академическая гребля, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, легкая атлетика, спортивная гимнастика и регби-7. Кроме того, в ближайшее время мы подпишем соглашение с университетом имени Лесгафта, чтобы наши выпускники могли продолжить свое образование", - сказала Воронов.

Добавим, что с 15 июля у хоккеистов начнутся тренировочные сборы для подготовки к первенству НМХЛ. С 10 по 25 августа абитуриентам предстоит пройти вступительные испытания.

Государственное училище олимпийского резерва было создано в Кондопоге распоряжением правительства РФ в феврале 2019 года в рамках работы Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия под руководством Николая Патрушева. Учреждение является единственным государственным училищем олимпийского резерва на Северо-Западе и одиннадцатым в стране.

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