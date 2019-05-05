Юные хористы из Петрозаводска победили в конкурсе "Riga sings" в Латвии

Концертный хор мальчиков Центра мужского хорового пения Карелии одержал победу в своей возрастной группе в Международном хоровом конкурсе "Riga sings" в Риге, сообщает "Панорама культуры Петрозаводска".

Для юных воспитанников руководителя хора Алексея Умнова участие в конкурсе в Латвии - международный дебют. Ребята получили золотой диплом, опередив коллективы из Белоруссии, России и Германии. Руководитель хора Алексей Умнов был удостоен специального приза жюри "За выдающуюся работу с юными певцами".

"Мы поздравляем Алексея Юрьевича и мальчишек с таким потрясающим международным дебютом и признанием профессионального жюри! Так держать! Vivat поющим мальчишкам!" - пишут на официальной странице Управления культуры администрации Петрозаводска в "Вконтакте".

Мужской хор Карелии создан в 2007 году преподавателем Петрозаводской государственной консерватории, воспитанником Рязанской хоровой капеллы мальчиков и юношей "Любомир" Алексеем Умновым. В репертуаре коллектива духовные песни, русская и зарубежная (исполняют на языке оригинала) классика, русские народные песни, произведения композиторов XXI века.