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ЖК "Свиристель" глазами детей: юные художники могут нарисовать птицу и выиграть велосипед

Новости. Общество
13:29, 04 Июня 2020
фото: © "Баренц"
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Строительная компания "Баренц Групп" запускает конкурс детских рисунков.

Мир глазами детей всегда ярче, счастливее, и мы через наших детей во многом учимся ценить простые радости. Этот конкурс позволит юным художникам и просто любителям рисовать проявить свои таланты и выиграть ценные подарки.

Победителей определит жюри и наградит подарками:
1 место – велосипед;
2 место – сертификат в магазин детских товаров номиналом 3000 руб.;
3 место – сладкий приз.

Условия розыгрыша:
1) Родители юного художника должны быть подписаны на нашу группу;
2) Сделать репост этой записи к себе на страницу и не удалять её до окончания конкурса;
3) К участию принимаются работы конкурсантов в возрасте до 11 лет, выполненные в формате не меньше А4. Работы могут быть выполнены в любой технике изобразительного искусства. На рисунке должна быть изображена птица Свиристель, какой её представляет ребенок.
4) Разместите фото рисунка в альбом группы "Конкурс детских рисунков ЖК "Свиристель" глазами детей". Оригинал рисунка необходимо принести в офис по адресу: пр. К. Маркса, д. 1А до 30 июня включительно.
5) Срок проведения конкурса: с 2 июня по 30 июня 2020 года

Оценку работ будет проводить жюри, в состав которого входят представители строительной компании "Баренц". Итог розыгрыша опубликуем 2 июля 2020 года.

Все рисунки, участвовавшие в конкурсе, будут украшать один из подъездов жилого комплекса "Свиристель".

Желаем удачи юным художникам!

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