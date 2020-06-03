ЖК "Свиристель" глазами детей: юные художники могут нарисовать птицу и выиграть велосипед

Строительная компания "Баренц Групп" запускает конкурс детских рисунков.

Мир глазами детей всегда ярче, счастливее, и мы через наших детей во многом учимся ценить простые радости. Этот конкурс позволит юным художникам и просто любителям рисовать проявить свои таланты и выиграть ценные подарки.

Победителей определит жюри и наградит подарками:

1 место – велосипед;

2 место – сертификат в магазин детских товаров номиналом 3000 руб.;

3 место – сладкий приз.



Условия розыгрыша:

1) Родители юного художника должны быть подписаны на нашу группу;

2) Сделать репост этой записи к себе на страницу и не удалять её до окончания конкурса;

3) К участию принимаются работы конкурсантов в возрасте до 11 лет, выполненные в формате не меньше А4. Работы могут быть выполнены в любой технике изобразительного искусства. На рисунке должна быть изображена птица Свиристель, какой её представляет ребенок.

4) Разместите фото рисунка в альбом группы "Конкурс детских рисунков ЖК "Свиристель" глазами детей". Оригинал рисунка необходимо принести в офис по адресу: пр. К. Маркса, д. 1А до 30 июня включительно.

5) Срок проведения конкурса: с 2 июня по 30 июня 2020 года



Оценку работ будет проводить жюри, в состав которого входят представители строительной компании "Баренц". Итог розыгрыша опубликуем 2 июля 2020 года.



Все рисунки, участвовавшие в конкурсе, будут украшать один из подъездов жилого комплекса "Свиристель".

Желаем удачи юным художникам!