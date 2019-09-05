Подписаться
Новости. Общество
18:40, 05 Сентября 2019
фото: Министерство спорта Республики Карелия

Юные яхтсмены закроют парусный сезон в Петрозаводске

Загрузка...

Заключительные регаты пройдут в акватории Онежского озера 7 и 8 сентября, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске состоится детско-юношеская регата "Осенняя радуга-2019". Клуб любителей водного туризма приглашает горожан посмотреть на последние в этом сезоне соревнования молодых яхтсменов. 

Лучше всего соревнования будут видны с Онежской набережной между рекой Лососинкой и пассажирскими причалами. Первая гонка стартует в 11.00, последняя – не позднее 16.00. Коррективы в расписание может внести погода. Вероятность отложенных или перенесенных гонок будет зависеть от силы ветра.

Подведение итогов и награждение состоится 8 сентября в 18.00 на территории Морского центра Кадетского корпуса (ул. Ригачина, 3).

Взрослая регата "Закрытие сезона-2019" пройдет 14 сентября. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.09.2019, 09:41
Известная актриса выложила в Сеть фото с отдыха в Карелии
03.09.2019, 13:46
Авиакомпания "Победа" на месяц отменила все рейсы из Петрозаводска, сообщают пассажиры
01.09.2019, 09:05
"Они сядут на скамью подсудимых, и это совершенно реально"
29.08.2019, 11:23
Бывший замначальника президентского училища в Петрозаводске обвиняется в жестокости к кадетам
03.09.2019, 10:39
"Я изо всех сил борюсь за жизнь своего ребенка"
30.08.2019, 09:55
"Никогда не забуду, как меня убивали"

Аналитика

Сегодня 10:59
Капитал
Новостройка или вторичное жилье: разбираем плюсы и минусы 1
Заместитель директора по экономике и финансам компании "Баренц Групп" Илья Журавлев рассказал о том, на что обратить внимание при приобретении жилья.
"Современные полигоны – это не просто мусор в яме" 3
03.09.2019 14:14
Дело о банкротстве "Карелэнергоресурса" прекращено 1
02.09.2019 11:58
Выборы станут уроком для всех 1
02.09.2019 10:54
"Такой масштабной модернизации в сфере образования Карелии не проводилось много десятилетий" 13
29.08.2019 12:44
Вся аналитика

Чтиво

03.09.2019 12:30
Без политики
"Здравляндия": новый взгляд на детскую медицину
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
"Никогда не забуду, как меня убивали" 5
30.08.2019 09:55
День Республики: послевкусие 3
26.08.2019 13:06
Идет охота на скрины 1
26.08.2019 10:26
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 12:03
все фото и видео

Опрос

Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»