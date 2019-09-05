Юные яхтсмены закроют парусный сезон в Петрозаводске

Заключительные регаты пройдут в акватории Онежского озера 7 и 8 сентября, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске состоится детско-юношеская регата "Осенняя радуга-2019". Клуб любителей водного туризма приглашает горожан посмотреть на последние в этом сезоне соревнования молодых яхтсменов.

Лучше всего соревнования будут видны с Онежской набережной между рекой Лососинкой и пассажирскими причалами. Первая гонка стартует в 11.00, последняя – не позднее 16.00. Коррективы в расписание может внести погода. Вероятность отложенных или перенесенных гонок будет зависеть от силы ветра.



Подведение итогов и награждение состоится 8 сентября в 18.00 на территории Морского центра Кадетского корпуса (ул. Ригачина, 3).

Взрослая регата "Закрытие сезона-2019" пройдет 14 сентября.