Юные каратисты из Петрозаводска выиграли несколько медалей на всероссийских соревнованиях

Каратисты Спортивной школы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска выиграли медали открытых региональных соревнований в Москве.

Как рассказал паблик «Петрозаводск спортивный», московские соревнования «ИКИГАИ» по киокусинкай в дисциплинах кёкусин-ката и кёкусин-ката группа проходили среди каратистов нескольких возрастных категорий. Среди спортсменов 16-17 лет золотые награды выиграли петрозаводчане Тимофей Петров и София Иванова. Серебряная медаль у Андрея Блинова. Среди участников помладше (12-13 лет) 2-е место у Марии Кольцовой, третье — у Екатерины Мироновой и Леона Семидоцкого.

С золотой медалью завершила выступление ката группа 16-17 лет в составе Тимофея Петрова, Андрея Блинова и Софии Ивановой.

С бронзовой медалью — ката группа 10-11 лет в составе Михаила Сизьмина, Леона Семидоцкого и Артема Богданова.

Тренирует юных медалистов Ирина Анатольевна Кукшиева.