Юные легкоатлеты Карелии принесли в копилку 13 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей

Блестящие результаты показали наши легкоатлеты на чемпионате и первенстве СЗФО в Ярославле.

Как сообщает паблик «Спорт-норма жизни», в эти дни в Ярославле проходит чемпионат и первенство СЗФО по легкой атлетике. Карелию представляют воспитанники СШОР № 3 Петрозаводска.

Уже в первый день соревнований наши легкоатлеты показали отличные результаты, завоевав 13 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Лучший результат в нашей команде показал Владимир Журавлев. Он стал чемпионом СЗФО в толкании ядра с результатом 17 метров 31 см, выполнив норматив «Мастер спорта России» и установив новый рекорд Карелии. Чемпион тренируется у Владимира Титова и Валерия Иванова.

Победителями первенства СЗФО среди юношей и девушек до 18 лет стали: Мария Попченко (бег 60 м), Никита Галкин (прыжки в длину), Диана Васильева (прыжки в высоту) и София Фофанова (прыжки в длину).

На высшую ступень пьедестала среди юниоров до 20 лет поднялись: Арина Юрина (бег 1500 м), Алина Путилина (пятиборье), Алиса Леппянен (бег 400 м), Вадим Герасимов (прыжки в высоту), Арина Сорокина (толкание ядра).

Золото среди молодежи до 23 лет завоевали: Влад Босоногов (толкание ядра), Зоя Киселева (бег 60 м), Анастасия Куйванен (прыжки в высоту).

Серебряным призером в прыжках с длину стал Кирилл Лайтинен. Еще два серебра в копилку сборной принесли в беге на 1500 м Кирилл Лайтинен и Матиас Вайткевичус.

Бронзовые медали завоевали: Юлия Андрианова (толкание ядра), Дарья Соголовская (прыжки в высоту), Владимир Бутенко (прыжки в высоту), Артем Ильенко (прыжок в длину) и Евгений Репкин (бег 60 м).

Сегодня соревнования продолжатся.