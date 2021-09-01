Юные музыканты подарили горожанам праздник на набережной Петрозаводска

Учащиеся детской музыкальной школы имени Свиридова провели концерт на городской набережной, музыкой насладился глава города Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска побывал 1 сентября на импровизированном концерте «Музыка всюду, улыбки и смех — школы открыли двери для всех»», который подарили горожанам юные музыканты — учащиеся детской музыкальной школы имени Г. В. Свиридова.

«Проходя мимо ротонды, всегда останавливаюсь, когда профессионалы или любители играют на открытом пианино. Но лето закончилось и эта изюминка, придуманная инициативными горожанами, покинула набережную. А сегодня там вновь звучала прекрасная музыка — свое творчество подарили юные музыканты Детской музыкальной школы им. Г. В. Свиридова. Спасибо им за это! Всегда с уважением и благоговением относился к людям, которые умеют играть на музыкальных инструментах и петь. Ведь звуки музыки всех нас делают лучше», — написал Владимир Любарский на своей странице в социальной сети.

Ранее Артур Парфенчиков побывал на торжественной линейке в петрозаводской школе № 46 и выразил надежду, что новый учебный год пройдет для школьников в очном формате.