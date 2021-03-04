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Юные спортсмены из Петрозаводска завоевали "золото" и "бронзу" на чемпионате Северо-Запада России по спортивной аэробике

Новости. Спорт
17:20, 05 Марта 2021
фото: © паблик Вконтакте "Петрозаводск спортивный"
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Карина Семко и Матвей Золотарев заняли призовые места на первенстве по спортивной аэробике.

Как сообщается в паблике "Петрозаводск спортивный", Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной аэробике завершились в Пскове. В индивидуальных выступлениях девочек 12-14 лет серебряным призером стала спортсменка из Петрозаводска Карина Семко.

Вместе с ней в финал пробилась Полина Балагурина, в итоге занявшая 6 место. Обе воспитанницы тренера Галины Редькиной набрали сумму баллов, соответствующую званию "Кандидат в мастера спорта".

В группе юношей 12-14 лет среди 15-ти участников спортсмен из Петрозаводска Матвей Золотарёв завоевал золотую медаль. Тренеры победителя - Наталья Овчинникова и Наталья Смирнова.



Впереди у членов сборной Карелии по спортивной аэробике - Первенство России, которое состоится 16-19 марта в Омске.

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