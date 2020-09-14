Юные танцоры из Карелии стали финалистами турнира в Москве

Все петрозаводские пары прошли в финальную стадию соревнований, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Воспитанники городского танцевального клуба "Ритм" приняли участие в турнире "Листопад-парад" в Москве. Все петрозаводские пары стали финалистами соревнований. Первое место в категории Юниоры 1 европейская программа завоевали Дмитрий Нелединский и Александра Каблова. "Серебро" пара выиграла в двоеборье, "бронзу" – в латиноамериканской программе.

Призёрами соревнований стали Глеб Кузин и Надежда Люббе. В категории Юниоры 1 плюс Юниоры 2 С пара завоевала две серебряные награды – в латиноамериканской и в европейской программах.

Леонид Пахомов и Арина Гулиева стали третьими в категории Юниоры 1 2+1 С класс и четвёртыми – в RS стандарт Юниоры 1.

В пятёрку лучших попали юниоры Даниил Никитин и Милана Хайгонен, Григорий Симонов и Руслана Ильченко. Также в финал вышли Святослав Марков и Анна Фокина. Они стали шестыми из 31 пары в латиноамериканской программе в категории Юниоры 1 + Юниоры 2 до В класса и заняли второе место среди 24 пар в классе С.