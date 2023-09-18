Юные тхэквондисты Карелии взяли четыре медали на всероссийских соревнованиях

В Калининградской области завершились соревнования по тхэквондо «Янтарный Кубок».

Всероссийские соревнования по тхэквондо «Янтарный Кубок» в Светлогорске для карельской сборной завершились успешно.



Об этом сообщили в республиканской федерации. Наши спортсмены завоевали восемь наград: одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.



Так, во второй день соревнований юноши забрали две серебряные медали.



На вторые ступени пьедестала поднялись Сергей Тюфтяев, которого тренирует Илья Суслов, а также Виктор Федоров (тренер - Артем Ефимов).