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Юные туристы обнаружили в заповедном лесу Карелии «клубнику со сливками» (ФОТО)

Новости. Общество
08:20, 24 Августа 2022
фото: Государственный природный заповедник «Кивач» / Светлана Милевская / ВК

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В заповеднике «Кивач» местный экскурсовод поделилась фотографией редкой находки, сделанной во время экскурсии.

Фото редкого гриба, обнаруженного во время экскурсии, было опубликовано в паблике государственного природного заповедника «Кивач». Находкой поделилась экскурсовод, проводящая экскурсии на тропе «Сопохский бор».

«Пытливые юные глазки моих подопечных заметили странный гриб, из которого сочилась «кровь». Что это за чудо, я не знала, пришлось позже порыться в интернете. Оказалось — гиднеллум пека (по прозвищу «кровавый зуб» или «зуб дьявола»), — рассказала специалист, — Он выделяет на поверхность своего плодового тела пузырьки, наполненные жидкостью темно-красного цвета. Оказывается, она пахнет клубникой, за что гриб получил ещё одно название в народе — «клубника со сливками».

Ранее популярный блогер, ведущий программы «Царство грибов» рассказал, как найти в лесу грибное место.

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