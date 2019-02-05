Юные ученые расскажут о своем видении развития Петрозаводска

Очередной этап XXIV городской конференции юных исследователей "Будущее Петрозаводска"состоится 14 февраля, сообщили в мэрии города.

В мероприятии, которое проводят Администрация города и муниципальный Центр развития образования, примут участие 168 школьников с 8 по 11 классы, которые подготовили 147 исследовательских работ в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук.



Сайт администрации Петрозаводска

Программа очного этапа конференции предусматривает публичную защиту и обсуждение результатов исследований на предметных секциях, они будут проводиться в Центре воинской славы Петрозаводска, Национальном музее РК, Музее изобразительных искусств, Карельском научном центре РАН и Петрозаводском государственном университете.

В ходе мероприятия также предусмотрена встреча юных исследователей с учеными и преподавателями ВУЗов.