Юный музыкант из Петрозаводска победил в Международном конкурсе

Юный аккордеонист из Петрозаводска набрал 92,33 из 100 баллов и стал лауреатом I степени.

Детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова и её воспитанник-аккордеонист Григорий Степанов снова показали высокие результаты, рассказали в официальном паблике Управления культуры администрации Петрозаводска.

Так, 19 декабря подвели итоги Международного онлайн-конкурса World Open Online Music Competition. В нём принимали участие музыканты из Польши, Сербии, Чехии, Португалии, Словении, России, Черногории, Болгарии и Республики Беларусь.

Григорий набрал 92,33 из 100 баллов и стал лауреатом I степени. К выступлению юного музыканта подготовила его мама Екатерина Степанова, преподаватель Детской музыкальной школы имени Г.В. Свиридова.

Юного музыканта поздравили в сети с победой.