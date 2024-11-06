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Юный рецидивист и любитель бесплатного сыра все-таки попался на кражах в одном из магазинов Петрозаводска

Новости. Криминал
10:11, 08 Ноября 2024
фото: © MarkD800 / istockphoto

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Петрозаводчанин атаковал один из сетевых магазинов на Перевалке в карельской столице.

В полицию Петрозаводска поступило несколько сообщений о кражах из сетевого магазина на Перевалке — там были похищены продукты.

Участковый полиции установил, что к кражам причастен один человек — 19-летний ранее судимый горожанин. Молодой человек во всем признался.

Выяснилось, что одно из своих преступлений юноша не смог довести до конца. На выходе его задержал охранник магазина и заставил добровольно выдать похищенное. В его рюкзаке нашлись неоплаченные 4 палки колбасы и 2 пачки сыра на общую сумму больше 3 тысяч 200 рублей.

Однако этот случай не остановил петрозаводчанина. Спустя некоторое время он зашёл в тот же магазин, сложил в рюкзак понравившиеся товары и, по версии полиции, вынес их без оплаты. В тот день его выбор пал на кофе и сыр. Общий ущерб оценили в более чем 5 тысяч 800 рублей.

Третье тайное хищение имущества произошло в той же торговой точке. На этот раз молодой человек украл сыр двух видов, причинив ущерб около 3 тысяч 100 рублей.

В отношении подозреваемого по факту краж были возбуждены уголовные дела, а также уголовное дело по факту того же преступления, не доведенного до конца, сообщили  в пресс-службе МВД Карелии.

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