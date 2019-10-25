Юный рецидивист в Петрозаводске жестоко избил прохожих за отказ угостить сигареткой
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Ранее судимый 18-летний петрозаводчанин избил и ограбил прохожих, отказавшихся дать ему сигарету, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили подозреваемого в разбойном нападении на двоих горожан
Нападение произошло вечером 20 октября на улице Ленинградской. Неизвестный причинил телесные повреждения двум мужчинам и похитил имущество. Сообщение о происшествии поступило в УМВД России по Петрозаводску.
Пострадавшим от действий злоумышленника понадобилась помощь медиков.
Нападавший был в маске, скрывавшей часть лица. Несмотря на это в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники петрозаводского уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний ранее судимый житель карельской столицы.
По версии следствия, подозреваемый обратился к прохожим и попросил сигарету, а затем нанес им удары, похитил портмоне с деньгами и документами.
В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
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