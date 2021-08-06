Юный спортсмен из Петрозаводска победил на Первенстве России по спортивному ориентированию

Ориентировщик из Петрозаводска завоевал золото на Первенстве России, сообщили в Минспорта Карелии.

Карельский спортсмен, воспитанник Спортивной школы № 2 Петрозаводска Сергей Зубов занял первое место на Первенстве России по спортивному ориентированию бегом. Сергей стал лучшим среди 115 спортсменов в группе до 15 лет, соревнования среди которых проводились 6 августа.

Соревнования проходят в поселке Полазна Пермского края. Всего в Первенстве принимают участие более 500 человек.

Сегодня состоится награждение победителей и призеров.