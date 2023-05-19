Юный водитель без прав попался полиции на окраине Петрозаводска

Петрозаводчанину грозит крупный штраф, сообщили в ГИБДД столицы Карелии.

Вечером 31 мая в Сайнаволоке автоинспекторы остановили 18-летнего водителя, который ехал без прав.



Теперь ему грозит штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей, рассказали в городской Госавтоинспекции.



Дорожная полиция Петрозаводска призывает садиться за руль только после обучения в автошколе и получения водительских прав.