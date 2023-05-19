Юный водитель без прав попался полиции на окраине Петрозаводска

Петрозаводчанину грозит крупный штраф, сообщили в ГИБДД столицы Карелии.
Вечером 31 мая в Сайнаволоке автоинспекторы остановили 18-летнего водителя, который ехал без прав.
Теперь ему грозит штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей, рассказали в городской Госавтоинспекции.
Дорожная полиция Петрозаводска призывает садиться за руль только после обучения в автошколе и получения водительских прав.
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