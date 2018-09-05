Юный житель Карелии кинул кирпич в машину

В Пудожском районе 18-летний местный житель разбил чужую машину кирпичом, сообщили в МВД Карелии.

В середине августа в дежурную часть Пудожского районного отдела полиции обратилась женщина с сообщением о повреждении принадлежащей ей иномарки. Ночью кто-то кинул в автомобиль кирпич. Разбиты заднее стекло, задняя фара, повреждено лакокрасочное покрытие. Общий ущерб составил без малого 34 тысячи рублей.

В результате проведенной работы сотрудники уголовного розыска восстановили события происшествия и задержали подозреваемого. Молодой человек, которому недавно исполнилось 18 лет, дал признательные показания. Он рассказал, что гулял ночью с приятелем. У одного из домов в центре города он увидел знакомую машину. Приятели вспомнили, что ранее оба работали на мужчину, который ездит на этом автомобиле. Оба остались недовольны трудовыми отношениями, считая, что им недоплатили. Тогда один из молодых людей поднял с земли камень и кинул в автомобиль.

В отношении ранее не судимого пудожанина возбуждено уголовное дело по части. Ведется следствие.