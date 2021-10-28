Юный житель Карелии набил рюкзак пельменями и энергетиком и пытался пройти мимо кассы

Росгвардейцы передали полиции любителей не оплачивать товары в магазинах в Петрозаводске и Кеми.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны днем 27 октября была направлена в охраняемый гипермаркет. На месте выяснилось, что 19-летний кондопожанин сложил в рюкзак упаковку пельменей, чебупели, банку энергетика, две футболки и пытался пройти мимо кассы, сделав вид, что ничего не выбрал в торговом зале. Он задержан и передан в полицию.

Ровесник задержанного, житель столицы республики, попался на мелком хищении в другом гипермаркете вечером того же дня. А в Кеми 51-летний мужчина обокрал сетевой охраняемый магазин.

Ранее находящаяся в розыске дама пыталась похитить алкоголь, закуску и косметику из магазина в Карелии.