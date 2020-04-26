Юный житель Карелии, обучающийся на повара, бесплатно печет пироги для нуждающихся во время коронавируса

Студент костомукшского колледжа Даниил Жуков готовит свежую выпечку для тех, у кого сейчас проблемы с финансами.

Даниил Жуков изучает поварское искусство в костомукшском колледже. На днях он написал в соцсети, что готов приготовить выпечку для людей, которые испытывают финансовые трудности во время режима самоизоляции из-за коронавируса.

"Хочу приготовить свежую выпечку для нуждающихся людей, - написал Даниил. - Если у вас есть такие соседи, знакомые, прошу вас в л.с оставить их адреса".

По словам Даниила, пока все, кто обращался, спрашивали цену, но ничего не просили привезти.

И вот сегодня первая партия выпечки уехала деревню Вокнаволок, в дом престарелых.

Обращаться за помощью к Даниилу можно через его страницу в соцсети.