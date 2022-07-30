Юный житель Карелии поблагодарил врачей за помощь в подготовке к комиссии в военкомате

Михаил Охлопков рассказал о том, как современные технологии помогают взаимодействовать врачам и населению в республике

В здравчат детской стоматологии Петрозаводска поступила благодарность от юноши. Молодому жителю Карелии надо было срочно сделать санацию для прохождения комиссии в военкомате. Благодаря здравчату он сумел быстро записаться и получить необходимую помощь. Об этом рассказал на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Жители республики активно осваивают новые методы обратной связи с нашими медицинскими организациями. Это подтверждает как статистика участников — в наших медицинских чатах суммарно состоит порядка 4 тысяч человек — так и информация от учреждений. Например, в детском отделении республиканского стоматологического центра удвоилось количество детей, которые приезжают на лечение из районов республики», — рассказал министр здравоохранения.

Михаил Охлопков заверил, что в области здравоохранения республики продолжится внедрение новых технологий.