Юный житель Карелии после совместного застолья опустошил банковскую карту спящего хозяина и перевернулся на его авто

В Питкярантском районе 18-летний юноша стал фигурантом уголовных дел о краже с банковского счета и об угоне.

В полицию Питкярантского району поступило два сообщения от местного жителя. Сначала он обратился по поводу угона автомобиля, а через пару дней заявил о пропаже денег с банковской карты.

Полицейские установили личность причастного к преступлениям гражданина. Им оказался 18-летний приятель племянника потерпевшего.

Подозреваемый рассказал полицейским, что друг пригласил его в гости к своему дяде. Там они вместе отдыхали, распивали спиртное. Когда двое участников застолья уснули, молодой человек увидел банковскую карту хозяина. С неё он через банковское приложение перевёл себе 29 тысяч рублей. Затем у юноши возникло желание покататься на машине, ключи от которой он также взял у спящего мужчины. Во время поездки машину, которой управлял нетрезвый юноша, занесло и она перевернулась. Угнанный автомобиль получил повреждения.

Злоумышленник вину признал и обещал возместить ущерб.

Были возбуждены уголовные дела о краже с банковского счета и об угоне, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.