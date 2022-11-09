Юный житель Карелии украл 170 литров клюквы

Несовершеннолетний житель Прионежского района подозревается в краже дикоросов.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Прионежского района поступило заявление от жительницы одного из поселков. Неизвестный проник в сарай женщины и забрал оттуда 170 литров клюквы. Сумма ущерба превысила 23 тысячи рублей.

Полицейские установили подозреваемого — несовершеннолетнего односельчанина заявительницы. Подросток признался в преступлении. Он знал, что женщина занимается предпринимательством — сбором ягод. В какой-то момент он проник в ее сарай, выломав дверь, и пересыпал находившуюся там клюкву в мешки. Мешки он спрятал неподалеку, затем продал клюкву, а деньги потратил.

По факту кражи с причинением значительного ущерба было возбуждено уголовное дело.