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Юный житель Карелии, устав возвращаться от возлюбленной, пошел на угон

Новости. Криминал
10:47, 18 Августа 2022
фото: © ИТАР-ТАСС

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Несовершеннолетний в Олонецком районе совершил 10 попыток угона, а на одиннадцатый раз попался, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантскому району обратился 69-летний местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то пытался угнать его автомобиль: в один из августовских дней он обнаружил снятый кожух рулевой колонки и висящие провода.

Полицейские выяснили, что угонщиком едва не стал несовершеннолетний местный житель. Юноша рассказал, что возвращался домой пешком от своей возлюбленной, которая проживает в соседнем посёлке. В дороге молодой человек устал и решил сократить путь на машине.

Заметив отечественное авто возле одного из частных домов, он открыл дверцу — та была не заперта — и попытался завести ВАЗ, но смог лишь случайно включить ближний свет фар. Подозреваемый испугался, что его заметят, и убежал.

В настоящее время по факту покушения на угон возбуждено уголовное дело. Фигурант полностью признал свою вину. Он обвиняется еще в 10 подобных преступлениях на территории района.

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