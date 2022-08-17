Юный житель Карелии, устав возвращаться от возлюбленной, пошел на угон

Несовершеннолетний в Олонецком районе совершил 10 попыток угона, а на одиннадцатый раз попался, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантскому району обратился 69-летний местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то пытался угнать его автомобиль: в один из августовских дней он обнаружил снятый кожух рулевой колонки и висящие провода.

Полицейские выяснили, что угонщиком едва не стал несовершеннолетний местный житель. Юноша рассказал, что возвращался домой пешком от своей возлюбленной, которая проживает в соседнем посёлке. В дороге молодой человек устал и решил сократить путь на машине.

Заметив отечественное авто возле одного из частных домов, он открыл дверцу — та была не заперта — и попытался завести ВАЗ, но смог лишь случайно включить ближний свет фар. Подозреваемый испугался, что его заметят, и убежал.

В настоящее время по факту покушения на угон возбуждено уголовное дело. Фигурант полностью признал свою вину. Он обвиняется еще в 10 подобных преступлениях на территории района.