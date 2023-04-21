Юный житель Петрозаводска зачем-то напал на прилавок с алкоголем

18-летнего петрозаводчанина росгвардейцы отвезли в полицию, сообщили в силовом ведомстве.

Днем 30 мая в сетевом магазине Кондопоги сработала сигнализация. Патруль Росгвардии выяснил, что неизвестный взял с полки алкоголь и попытался пронести мимо кассы. Нарушителем оказался 40-летний местный житель.



Позднее за помощью обратились сотрудники гипермаркета в Петрозаводске.



Оказалось, что 18-летний горожанин разбил в торговом зале несколько бутылок алкоголя.



Ущерб магазину составил около пяти тысяч рублей. Всех задержанных передали полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.