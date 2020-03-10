890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Две крупные управляющие компании в Петрозаводске банкротятся: ждать ли коммунального коллапса? 6
Сегодня 11:15
Как туалетная бумага напугала карельских депутатов 6
Сегодня 12:37
Водитель снегохода насмерть разбилась в Карелии 2
Сегодня 13:11
Педиатр в Карелии изготавливал и продавал наркотики 6
Сегодня 12:32
На границе с Карелией выявили больного коронавирусом 2
Сегодня 16:31

Юным жителям Карелии покажут "Красную шапочку"

Новости. Культура
18:40, 10 Марта 2020
фото: © kidsreview.ru
Загрузка...

В Театре кукол Карелии 14 марта состоится премьера спектакля "Красная шапочка" по мотивам сказок Шарля Перро и братьев Гримм.

В пресс-релизе Театра кукол Карелии сообщается, что режиссер постановки – Людмила Фёдорова. Она автор хита последних сезонов – спектакля "Мойдодыр", получившего диплом "Лучший детский спектакль" республиканской театральной премии "Онежская маска".

Историю Красной шапочки расскажут планшетные куклы. Сценический приём спектакля – "чёрный кабинет": актёры в бархатной одежде сливаются с фоном, и планшетные куклы будто движутся сами по себе. 

Спектакль густонаселён и полон любви. 

Режиссёрский жанр спектакля "Красная шапочка" прост: музыкальная сказка. Композитор спектакля – Наталья Высоких, автор музыки к "Мойдодыру. Поют в этой сказке все – от Мамы, Бабушки и самой Красной шапочки до Волка и дровосеков.

Спектакль адресован зрителям с четырёх лет.

Ранее в Музыкальном театре состолись премьеры сразу двух итальянских опер Пуччини "Сестра Анжелика" и "Джанни Скикки".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-03-10 18:51:22
Надеюсь, что без всякой там еврогейской пропаганды. Детям нужны добрые спектакли.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2020, 16:15
Выход на пенсию в рамках прежнего пенсионного возраста закрепили законодательно
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка
03.03.2020, 09:01
Штрафы за нарушение ПДД хотят привязать к стоимости автомобиля
03.03.2020, 08:20
Станция переливания крови в Карелии нуждается в донорах с редкой группой крови

Чтиво

05.03.2020 10:53
Частная жизнь
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
Участница Великой Отечественной войны, ветеран Мария Ивановна Мурсалова о том, как жить и не тужить.
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
архив чтиво

Медиа

 "Политика.Реут": нарушения на выборах в Сортавале
04.03.2020 14:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»