Юным жителям Карелии покажут "Красную шапочку"

В Театре кукол Карелии 14 марта состоится премьера спектакля "Красная шапочка" по мотивам сказок Шарля Перро и братьев Гримм.

В пресс-релизе Театра кукол Карелии сообщается, что режиссер постановки – Людмила Фёдорова. Она автор хита последних сезонов – спектакля "Мойдодыр", получившего диплом "Лучший детский спектакль" республиканской театральной премии "Онежская маска".



Историю Красной шапочки расскажут планшетные куклы. Сценический приём спектакля – "чёрный кабинет": актёры в бархатной одежде сливаются с фоном, и планшетные куклы будто движутся сами по себе.



Спектакль густонаселён и полон любви.



Режиссёрский жанр спектакля "Красная шапочка" прост: музыкальная сказка. Композитор спектакля – Наталья Высоких, автор музыки к "Мойдодыру. Поют в этой сказке все – от Мамы, Бабушки и самой Красной шапочки до Волка и дровосеков.



Спектакль адресован зрителям с четырёх лет.

Ранее в Музыкальном театре состолись премьеры сразу двух итальянских опер Пуччини "Сестра Анжелика" и "Джанни Скикки".