Адвокат исследователя сталинских репрессий обжалует обвинительный приговор в кассационном суде.

Осужденный Петрозаводским городским судом за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия Юрий Дмитриев этапирован в колонию строгого режима на севере Карелии. Известный исследователь сталинских репрессий будет отбывать назначенное ему наказание в ИК-1, которая находится в поселке Надвоицы Сегежского района. Однако адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев заявил, что обвинительный приговор будет обжалован в Третьем кассационном суде Санкт-Петербурга.

Напомним, уголовное преследование Юрия Дмитриева началось более пяти лет назад, когда он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки обнаженной несовершеннолетней приемной дочери, которые были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели поисковик был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В декабре 2021 года судья Петрозаводского горсуда Екатерина Хомякова признала Дмитриева виновным по тем статьям, по которым он ранее был оправдан, и увеличила срок наказания до 15 лет. После того, как этот приговор вступил в законную силу, осужденный исследователь сталинских репрессий был этапирован из следственного изолятора Петрозаводска в колонию поселка Надвоицы.