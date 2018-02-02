Юрий Шабанов может потерять пост представителя главы в парламенте Карелии

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Новым представителем главы Карелии в Законодательном собрании республики вместо Юрия Шабанова может стать скандальный прокурор-пристав Дмитрий Маклаков.
Правительство Карелии обнародовало список своих 18 кураторов городских округов и районов республики. Ознакомившись со списком, знающие люди обратили внимание, что в нем отсутствует фамилия представителя главы в Законодательном собрании Карелии Юрия Шабанова. Прежде он был куратором Сортавальского района.
Как удалось узнать "Вестям Карелии", 58-летний Юрий Шабанов скоро может потерять и должность представителя главы в парламенте, которую он занимает с 11 марта 2015 года.
Подробнее читайте в материале издания.
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