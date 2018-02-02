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Новости. Политика
15:58, 02 Февраля 2018

Юрий Шабанов может потерять пост представителя главы в парламенте Карелии

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Новым представителем главы Карелии в Законодательном собрании республики вместо Юрия Шабанова может стать скандальный прокурор-пристав Дмитрий Маклаков.

Правительство Карелии обнародовало список своих 18 кураторов городских округов и районов республики.  Ознакомившись со списком, знающие люди обратили внимание, что в нем отсутствует фамилия представителя главы в Законодательном собрании Карелии Юрия Шабанова. Прежде он был куратором Сортавальского района.

Как удалось узнать "Вестям Карелии", 58-летний Юрий Шабанов скоро может потерять и должность представителя главы в парламенте, которую он занимает с 11 марта 2015 года.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Orava
2018-02-02 16:49:25
Давно пора дать этому ... хорошего пинка под толстый зад.
Плейшнер
2018-02-02 16:45:14
Эй редакция , где мой комент , " свободная пресса" ???? Зачем снимаете, чего боитесь ???
И вот этот https://www.youtube.com/watch?v=FaTf_dH9194 типа человек назначаться хочет на должность Моральный то облик позволяет ?? Сколько можно тащить в правительство всякого....?? Извините за тяжёлое недосказанное слово.
елпидифор
2018-02-02 16:37:54
Гарик, кому устраивать и за что? Они же уже "кузькины" на 100 процентов.
Гарик
2018-02-02 16:35:13
В Заксобрании Баев есть ,плюс Маклаков ( оба дорогого стоят ) , устроят депутатам " куськину мать" ))))))))))))))))))))) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
елпидифор
2018-02-02 16:32:52
Меня до сих пор удивляет Светлана Лысенко, уже не молодая дама, журналист, взросший на "личных контактах" с ВИП и то, как она их без зазрения совести топит, когда эти бывшие уже не нужны. Худший пример журналистики.
циник
2018-02-02 16:43:12
елпидифор, Ну, ну, вы это поаккуратней... Это "независимая журналистика". У нас ВСЕГО ДВА достижения за 26 лет - свобода слова и выбор из двух и более кандидатов.)))))
циник
2018-02-02 16:32:47
И что? Всплывет в другом месте. Круговорот говна во власти.
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