Юрий Шабанов может потерять пост представителя главы в парламенте Карелии

Новым представителем главы Карелии в Законодательном собрании республики вместо Юрия Шабанова может стать скандальный прокурор-пристав Дмитрий Маклаков.

Правительство Карелии обнародовало список своих 18 кураторов городских округов и районов республики. Ознакомившись со списком, знающие люди обратили внимание, что в нем отсутствует фамилия представителя главы в Законодательном собрании Карелии Юрия Шабанова. Прежде он был куратором Сортавальского района.

Как удалось узнать "Вестям Карелии", 58-летний Юрий Шабанов скоро может потерять и должность представителя главы в парламенте, которую он занимает с 11 марта 2015 года.

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