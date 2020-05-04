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Юристы объяснили, как бизнесу доказать в суде ущерб от эпидемии

Новости. Экономика
16:07, 04 Мая 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Пандемия и государственные меры по ее сдерживанию привели к тому, что деятельность большинства организаций оказалась под запретом. РБК спросил юристов, насколько сегодня сложно разрешить споры о задолженностях, отстоять свои интересы в суде и не обанкротиться.

Обычно в судебном заседании каждая сторона сама должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается.

"Это относится и к доказыванию по вопросу о наличии обстоятельств непреодолимой силы и других, — пояснила руководитель группы банковской и финансовой практики "Пепеляев Групп", адвокат Лидия Горшкова. — Исключение составляют потребительские споры, в которых бремя доказывания лежит на лице, оказывающем услугу. Это исключение распространяется и на финансовые организации".

Если суд признает коронавирус обстоятельством непреодолимо силы, то заемщик будет освобожден от штрафных санкций, но не от основного долга, напоминают опрошенные юристы.

"Полагаем, что суды будут обращать внимание на действия заемщика после объявления пандемии: обращался ли заемщик в банк с заявлением о представлении каникул, подтверждал ли факт невозможности исполнять обязательства по кредиту, есть причинно-следственная связь между невозможностью внесения платежей по кредиту и пандемией", — считает руководитель практики страхового и административного права ССП-Консалт Екатерина Назарова.

О судебных прецедентах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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