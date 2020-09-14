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Юристы вступились за права дворника из Петрозаводска, которого лишают гражданства за экстремизм

Новости. Происшествия
10:07, 15 Сентября 2020
фото: "Новая газета"
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Фонд "Русь сидящая" попросил Верховной суд Карелии обратиться в Конституционный суд для оценки практики лишения российского гражданства из-за совершенных человеком преступлений.

Поводом для этого стало дело Алексея Новикова, который до 2005 года жил с советским паспортом, а этой весной был лишен российского гражданства. МВД требует от него покинуть страну, хотя его родины - Украинской ССР - не существует. Правозащитники считают, что данные действия по лишению гражданства нарушают Конституцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Новиков родился в 1969 году на территории Украинской ССР, а в 1987 году переехал на территорию современной России. Несмотря на распад Союза, он продолжал жить с советским паспортом и лишь в 2005 году получил гражданство РФ. В 2017 году мужчину обвинили в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). На суде он заявил, что оговорил себя под пытками, но все же был приговорен к нескольким годам колонии. В апреле 2020 года ГУ МВД по Москве аннулировало принятие Алексея Новикова в гражданство РФ. В пояснении указывалось, что осуждение по "террористической статье" по ст. 22 ФЗ "О гражданстве РФ" приравнивается к "сообщению заведомо ложных сведений в отношении соблюдать Конституцию и законодательство РФ", а это является основанием для лишения гражданства.

Петрозаводский городской суд встал на сторону МВД, теперь дело рассматривается в Верховном суде Карелии.

На заседании 11 сентября юрист фонда "Русь сидящая" Ольга Подоплелова ходатайствовала о направлении Верховным судом Карелии запроса по делу в Конституционный суд РФ.

В ходатайстве юрист указала, что ч. 1 и 2 ст. 22 закона о гражданстве позволяют лишать гражданства тех, кто приобрел его в порядке правопреемства государств и никогда не имел другого. По ее мнению, это нарушает ст. 6 и 55 Конституции: гражданин России не может быть лишен своего гражданства, а его права и свободы могут ограничиваться только для защиты конституционного строя. В документе Подоплелова сделала акцент и на других аспектах, которые, по ее мнению, говорят о нарушении прав ее подзащитного. В частности, действующие нормы не учитывают давность вступления в гражданство; трудности, с которыми столкнутся человек и его семья из-за отъезда; прочность культурных связей и другие важные критерии. При этом МВД не обязано уведомлять человека о начале рассмотрения вопроса о лишении его гражданства, что, по оценке юриста, не позволяет человеку реализовать право на защиту. Кроме того, поправки с перечнем преступлений, за совершение которых человек лишается гражданства РФ, вступили в силу лишь 1 сентября 2017 года, а приговор в отношении Алексея Новикова вступил в силу 18 мая 2017 года, то есть раньше.

Верховный суд Карелии должен объявить решение по ходатайству 8 октября.

Напомним, Алексей Новиков был признан виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и возбуждении ненависти к русским в репосте в соцсети. Уголовное дело было возбуждено после того, как он весной 2016 года сделал и затем сразу удалил репост во "ВКонтакте", речь в котором шла о деятельности запрещенной в России организации и "уничтоженной промышленности СССР". После этого мужчина был задержан и затем, как он утверждает, под пытками рассказал, что собирался в Сирию воевать на стороне боевиков. Новиков отсидел срок в колонии. Спустя год после освобождения у Новикова забрали паспорта, отменив решение о принятии в гражданство. Таким образом, Алексей Новиков оказался лишен гражданства и должен покинуть пределы России.

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