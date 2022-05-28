Южные аэропорты не будут работать - Росавиация продлила ограничение полетов

Росавиация в 16-й раз продлила запрет полетов самолетов, введенный после начала военных действий на Украине.
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России продлили до 03:45 6 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росавиацию.
Временный запрет на полеты касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Как и прежде, российские авиакомпании могут использовать в качестве альтернативы аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, отметило ведомство.
Росавиация ограничила использование аэропортов для гражданской авиации из-за военной операции на Украине. С тех пор ведомство продлевало режим 15 раз. Последнее продление действовало до 31 мая.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание