Южные аэропорты не будут работать - Росавиация продлила ограничение полетов

Росавиация в 16-й раз продлила запрет полетов самолетов, введенный после начала военных действий на Украине.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России продлили до 03:45 6 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росавиацию.

Временный запрет на полеты касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как и прежде, российские авиакомпании могут использовать в качестве альтернативы аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, отметило ведомство.

Росавиация ограничила использование аэропортов для гражданской авиации из-за военной операции на Украине. С тех пор ведомство продлевало режим 15 раз. Последнее продление действовало до 31 мая.