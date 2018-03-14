Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:10, 14 Марта 2018

К 18 марта – высокая готовность

По теме

Власти Петрозаводска могут отменить ограничение торговли в уличных ларьках
14.03.18 12:03
Энергетики еще у одной школы-должника в Карелии отсудили более полумиллиона рублей
14.03.18 11:48
ФОТО: Тротуары Петрозаводска опасны из-за гололеда
14.03.18 11:37
Все новости
Загрузка...

В АО "Прионежская сетевая компания" введена повышенная готовность к обеспечению надежного энергоснабжения в день выборов президента Российской Федерации.

Режим повышенной готовности будет действовать в компании с 17 часов 16 марта до 8 часов 19 марта.

В эти дни будет организовано круглосуточное дежурство ремонтных бригад во всей зоне ответственности АО "ПСК", усилена охрана энергообъектов, подготовлен оперативный транспорт и материалы для скорейшей ликвидации возможных ЧП в электрических сетях.

Во всех электросетевых участках имеются передвижные дизельгенераторы для обеспечения, при необходимости, энергоснабжением избирательных участков и социально-значимых объектов.

"По просьбе министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии в Кеми, Кондопоге, Костомукше, Сортавале, Лахденпохье, Сегеже и в поселке Муезерский мы разработали схемы подключения передвижных генераторных установок для обеспечения аварийного электроснабжения зданий, в которых расположены территориальные избирательные комиссии и системы ГАС "Выборы", - рассказали в Центральной диспетчерской службе Прионежской сетевой компании. – У нас налажена бесперебойная связь с представителями районных администраций, председателями ТИКов, подразделениями МЧС и диспетчерскими службами районов".

С 16 по 18 марта в Прионежской сетевой компании запрещены все плановые ремонтные работы и переключения, кроме аварийных.

Напомним, что основной вид деятельности АО "Прионежская сетевая компания" - передача и распределение электрической энергии потребителям.

Также компания занимается эксплуатацией, ремонтом, реконструкцией и развитием электрических сетей в Республике Карелия, производством электрической энергии (дизельной генерацией) в территориально обособленных сетях в п. Реболы, Валдай, д. Полга, Вожмозеро, Кимоваара, Линдозеро, Юстозеро и Войница и осуществляет технологическое присоединение к обслуживаемым электросетям.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

По теме

Власти Петрозаводска могут отменить ограничение торговли в уличных ларьках
14.03.18 12:03
Энергетики еще у одной школы-должника в Карелии отсудили более полумиллиона рублей
14.03.18 11:48
ФОТО: Тротуары Петрозаводска опасны из-за гололеда
14.03.18 11:37
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.03.2018, 18:00
Грипп наступает на Россию
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили
10.03.2018, 17:49
СРОЧНО: Два человека погибли под колесами лесовоза на трассе в Карелии

Аналитика

Сегодня 11:01
Обществоведение
Жизнь "под снос"
В Петрозаводске в срочном порядке расселяют аварийный жилой дом №16 по улице Державина, но его обитатели отказываются переезжать.
"Роснефть": не только экономика 2
13.03.2018 12:06
Следить за выборами дистанционно – дело увлекательное и полезное 1
13.03.2018 11:21
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии 2
07.03.2018 10:40
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 19
05.03.2018 16:39
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 11
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
07.03.2018 16:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»