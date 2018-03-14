К 18 марта – высокая готовность

В АО "Прионежская сетевая компания" введена повышенная готовность к обеспечению надежного энергоснабжения в день выборов президента Российской Федерации.

Режим повышенной готовности будет действовать в компании с 17 часов 16 марта до 8 часов 19 марта.

В эти дни будет организовано круглосуточное дежурство ремонтных бригад во всей зоне ответственности АО "ПСК", усилена охрана энергообъектов, подготовлен оперативный транспорт и материалы для скорейшей ликвидации возможных ЧП в электрических сетях.

Во всех электросетевых участках имеются передвижные дизельгенераторы для обеспечения, при необходимости, энергоснабжением избирательных участков и социально-значимых объектов.

"По просьбе министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии в Кеми, Кондопоге, Костомукше, Сортавале, Лахденпохье, Сегеже и в поселке Муезерский мы разработали схемы подключения передвижных генераторных установок для обеспечения аварийного электроснабжения зданий, в которых расположены территориальные избирательные комиссии и системы ГАС "Выборы", - рассказали в Центральной диспетчерской службе Прионежской сетевой компании. – У нас налажена бесперебойная связь с представителями районных администраций, председателями ТИКов, подразделениями МЧС и диспетчерскими службами районов".

С 16 по 18 марта в Прионежской сетевой компании запрещены все плановые ремонтные работы и переключения, кроме аварийных.

Напомним, что основной вид деятельности АО "Прионежская сетевая компания" - передача и распределение электрической энергии потребителям.

Также компания занимается эксплуатацией, ремонтом, реконструкцией и развитием электрических сетей в Республике Карелия, производством электрической энергии (дизельной генерацией) в территориально обособленных сетях в п. Реболы, Валдай, д. Полга, Вожмозеро, Кимоваара, Линдозеро, Юстозеро и Войница и осуществляет технологическое присоединение к обслуживаемым электросетям.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.