К аппаратам искусственного дыхания в Карелии подключены 5 крайне тяжелых ковидных больных

Глава Минздрава Карелии сообщил о состоянии больных коронавирусом, находящихся в стационарах.

По данным на 22 мая, в стационарах находятся 343жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 313 - в состоянии средней тяжести, 25 тяжелобольных и 5 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, один человек из них находится на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 59 человек, подтверждены еще три летальных исхода, выздоровели 65 человек. Всего с начала пандемии в республике заболели ковидом 46786 человек, умерли 526 пациентов, выписали по выздоровлению 44953 человека.