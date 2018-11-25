К чему привел "минутный эмоциональный срыв" Парфенчикова?

Пара неосторожных фраз, написанных руководителем региона Артуром Парфенчиковым в социальной сети и затем объяснённых "минутным эмоциональным срывом", предельно интересна в контексте протекающих изменений в медиа-производстве и медиа-потреблении, считает политолог.

За последние полтора года в республике сформировалась небольшая, но устойчивая группа внимательных читателей губернаторской страницы в ВК. Они обращают внимание на то, когда посты или комментарии готовятся и появляются усилиями помощников, отвечающих за сетевое присутствие, а когда сам обладатель аккаунта предпочитает общаться с аудиторией. Очевидно, что помощники не могут себе позволить выйти за пределы довольно чётко определённого регламента. А вот сам "автор" и "комментатор", конечно, не ограничен в своих высказываниях. По форме и по содержанию.

Именно на отличительных свойствах генерируемых им текстов, часть которых появляется в поздневечернее или ночное время и характеризуется стандартными стилевыми особенностями, присущими при наборе на смартфоне, акцентируют своё внимание лидеры общественного мнения.

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