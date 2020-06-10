К этой осени Сегежский ЦБК повысит уровень очистки сточных вод за счет бактерий

По линии экологической программы Сегежского ЦБК (Segezha Group, входит в АФК "Система") на станции биологической очистки (СБО) реализуется проект по восстановлению работы узла искусственной подкормки бактерий.

Финансирование осуществляется в рамках бюджета этого года на ремонт СБО общим объемом порядка 100 млн руб. Завершение запланировано на ближайшую осень.

Активные здоровые бактерии на СБО – один из важнейших факторов безопасности производства и чистоты окружающей среды. Они являются природным механизмом очистки и поглощают загрязняющие вещества из сточных вод комбината. Запуск узла значительно повысит полезный эффект их жизнедеятельности. Произойдет переход на более удобные емкости поставки подкормки – железнодорожные цистерны. За счет этого будет налажена регулярная подача питательного раствора бактериям. Кроме того, использование новой тары – железнодорожных цистерн, поможет снизить производственные затраты и сэкономить на издержках.

Работы по технологической части завершены на 60% –произведен демонтаж старых конструкций и залиты фундаменты под насосы, ведется ремонт помещения насосной и прокладка новых трубопроводов. Предстоит решить задачу по восстановлению железнодорожного тупика и завершению обвязки смонтированного оборудования. Поскольку "сердцевиной" узла являются специализированные насосы, рассчитанные на работу в агрессивной среде, для подачи подкормки монтируются трубы из нержавеющей стали.

Старший мастер по технологии СБО Ольга Некрасова рассказала, что идея возобновить работу узла подкормки возникла на рабочей группе службы по эффективному производству.



"Для повышения эффективности очистки сточных вод мы предложили ввести в работу узел, который не функционировал более десяти лет из-за аварийного состояния. Наши расчеты показали, что изменение схемы подачи питательной среды для биоты позволит стабильнее поддерживать технологические параметры, в результате чего микроорганизмы будут активнее потреблять целлюлозное волокно и другие продукты переработки", – отметила она.