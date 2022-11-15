К набережной райцентра на юге Карелии смогут причаливать круизные лайнеры

В Сортавале подготовили дно у набережной, что принимать суда большого водоизмещения, рассказал глава Минэка Карелии.
Как сообщил руководитель Минэка в своем telegram-канале, строители ведут работы на набережной Сортавалы.
Завершена постройка причального комплекса и кафе, рабочие подготовили дно, чтобы принимать большие суда.
Кроме того, в столице карельского Приладожья сейчас строят коммерческий центр, удлиняют железнодорожные пути для запуска туристического поезда, который сможет довозить туристов до причала.
Кроме того, сообщил министр, к 2025 году в городе планируется построить десятки тысяч квадратных метров нового жилья.
«Предприниматели хотят здесь развиваться, потому что действительно считают это место очень перспективным», – отметил Олег Ермолаев.
Наконец, заявил чиновник, в 2022 году в Сортавале модернизировали систему водоснабжения: ввели в эксплуатацию новый водозабор в заливе Хийденсельга, построили высокотехнологичную автоматизированную водоочистную станцию.
Как считают в региональном Минэке, такие инфраструктурные проекты также помогают развитию турбизнеса.
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