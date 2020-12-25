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К Новому году Петрозаводск украсили тысячи световых композиций (ФОТО)

Новости. Общество
16:12, 26 Декабря 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Новогодних конструкции засверкали в центре Петрозаводска и микрорайонах города.

Накануне новогодних праздников Петрозаводск заметно преобразился. Улицы города окрасились светом декоративных конструкций. В центре и районах карельской столицы установили в общей сложности около тысячи различных элементов.

На опорах освещения смонтировали более 900 консолей. Более 80 фигур украсили общественные территории города. Среди них вновь выделяются фотозоны с функцией дополненной реальности. Одна из таких конструкций с объёмным буквами, сложенными в поздравление, появилась в сквере Михаила Калинина. Композиция с оленями разместилась в сквере Кукольного Театра. Там же расположилась одна из двух золотистых шишек, вторая же смонтирована на площади Кирова. При использовании мобильного приложения жители и гости Петрозаводска могут увидеть возле этих фигур новогоднюю анимацию и сфотографироваться с ней.

По индивидуальным эскизам гирляндами украсили живые деревья на площади Гагарина, в Центральном сквере напротив Галереи городов-побратимов и других местах. Искусственные и натуральные ели установили в этом году на 16 общественных территориях в разных районах города.

На площади Кирова появились огромные световые скульптуры медведя и птицы, посвящённые 100-летию республики и выполненные в цветах карельского флага. Традиционно в центре площади возвышается 18-метровая новогодняя ель. В этом году её впервые украсили шатром из гирлянд.

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