К острову пришлось вызвать полицию, чтобы начать гонку на Кижской регате

Сегодня на острове Кижи проходит XX фестиваль традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата – 2018".

Как сообщают участники фестиваля "Кижская регата-2018", который сегодня проходит на острове Кижи, началу гонки помешала брошенная в бухте яхта "Салма".

"Водную полицию пришлось вызывать к острову Кижи, чтобы убрать яхту "Салма", которая встала в бухте и мешает старту участников", - сообщили участники фестиваля.