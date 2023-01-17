К рыбзаводу в Карелии прокладывают дорогу

Полный ходом идет работа по строительству подъездной автомобильной дороги к заводу по переработке трески, пикши и иных видов рыб в Кондопоге, сообщили в Минтрансе Карелии.
На сегодняшний день подрядная организация «АБЗ –Дорстрой» активно ведет работы по разработке и вывозке грунта, устройству насыпи.
В конце прошлого года были проведены работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности, фрезерованию асфальтобетонного покрытия, а также разборке бортового камня.
Минтранс напомнил, что работы планируется выполнить в августе текущего года.
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