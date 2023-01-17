К рыбзаводу в Карелии прокладывают дорогу

Полный ходом идет работа по строительству подъездной автомобильной дороги к заводу по переработке трески, пикши и иных видов рыб в Кондопоге, сообщили в Минтрансе Карелии.

На сегодняшний день подрядная организация «АБЗ –Дорстрой» активно ведет работы по разработке и вывозке грунта, устройству насыпи.

В конце прошлого года были проведены работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности, фрезерованию асфальтобетонного покрытия, а также разборке бортового камня.

Минтранс напомнил, что работы планируется выполнить в августе текущего года.