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Новости. Общество
11:12, 28 Октября 2019

"К сожалению, некоторые чиновники в Карелии свою работу пытаются превратить в бизнес"

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Лидер "Деловой России" в Карелии Александр Калько – о давлении на бизнес, застрявших инвестициях и чиновниках, которые "попутали берега".

В конце сентября в Петрозаводске работала бизнес-миссия "Деловой России" - общественной организации, которая объединяет предпринимателей по всей стране. В Карелии представительство открылось совсем недавно, однако лидер регионального отделения Александр Калько уже сумел привезти в республику более десятка потенциальных инвесторов, которые входят в "Деловую Россию" и заинтересовались нашим регионом.

За чашкой кофе мы поговорили о том, как оценивают бизнес-климат в Карелии предприниматели из других регионов и как чувствует себя местное бизнес-сообщество. Александр Калько рассказал свою историю, которая привела его в "Деловую Россию".

- К счастью, мое участие в общественной деятельности началось не с гонений на бизнес, - говорит Александр Калько. - Но, что это такое, я прекрасно знаю. В 2015 году у нас был конфликт с предпринимателем, который привлек на свою сторону одного из высокопоставленных полицейских. Начались бесконечные проверки. Они ничем не закончились в итоге, но работать стало сложнее.  

Нельзя сказать, что давление на предпринимателей носит системный характер, а коррупция определяет взаимоотношения в обществе. Но, к сожалению, некоторые чиновники, в том числе, в Карелии, свою работу пытаются превратить в бизнес. Это неправильно: ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа. Нельзя "путать берега".

В нашей стране есть несколько общественных организаций, включая "Деловую Россию", которые занимаются защитой предпринимателей от неправомерных действий чиновников, контролирующих органов и силовых ведомств. К сожалению, такова российская действительность – бизнес постоянно сталкивается с попытками давления, применением силовых методов. "Деловая Россия" этим попыткам активно противодействует. На федеральном уровне в нашей общественной организации существует целый отдел по борьбе с коррупцией. Мы работаем в связке с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, а в Карелии – с региональным омбудсменом Еленой Гнетовой.

Это не только юридическая помощь. Иногда в конфликтных ситуациях помогает освещение в СМИ. Как правило, вынесение конфликтов в публичную плоскость содействует их разрешению. До какого-то момента проблема вообще никого не интересует, предприниматели стучатся во все двери, но не находят отклика. А когда проблема становится публичной, на нее сложно закрыть глаза.

Подробнее – в авторской рубрике "Кофе со сливками".

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