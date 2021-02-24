"К сожалению, придется проститься с Карелией"

Прокурор Карелии Карен Габриелян может возглавить надзорное ведомство в Челябинской области.

Как стало известно "Столице на Онего", возможно, уже в марте в прокуратуре Карелии поменяется руководитель. Дело в том, что нынешний прокурор республики, 57-летний Карен Габриелян был назначен на эту высокую должность указом президента 22 ноября 2011 года. Поскольку по существующему закону он не может занимать ее более 10 лет (два срока по пять лет каждый), то не исключено, что уже скоро надзорное ведомство РК возглавит другой человек.

По полученной нашим изданием в правоохранительных органах Карелии неофициальной информации, новым прокурором республики может стать 46-летний зампрокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Харченков. В 1999 году он окончил Гуманитарный университет профсоюзов города на Неве по специальности "юриспруденция". Работал следователем, старшим следователем, прокурором-криминалистом и на других должностях в прокуратуре Калининского, Кировского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга. Заместителем прокурора северной столицы является с 10 февраля 2014 года. Государственный советник юстиции 3 класса Дмитрий Харченков – почетный работник прокуратуры России, награжден нагрудным знаком "За безупречную службу".

Карен Габриелян мог трудиться в нынешней должности до 21 ноября включительно. Однако, как свидетельствует сложившаяся в последнее время практика ротации руководителей надзорных ведомств, нередко они назначаются на другие должности либо уходят в отставку за несколько месяцев до окончания срока их полномочий.

Что касается Карена Габриеляна, то, по имеющимся у нас данным, ему предложено возглавить прокуратуру Челябинской области, прежний руководитель которой Виталий Лопин 5 февраля ушел в отставку. И сейчас обязанности прокурора области исполняет заместитель Павел Вепрев.

Мы позвонили Карену Габриеляну и попросили прокомментировать информацию о его возможном назначении прокурором Челябинской области, а вместо него в Карелию зампрокурора Санкт-Петербурга Дмитрия Харченкова.

"Комментировать такие кадровые вопросы с моей стороны было бы некорректно, это не наша компетенция, - ответил Карен Габриелян. – Да, по причине ротации мне, к сожалению, придется проститься с Карелией. Но мы – люди государевы, и куда меня направят, туда и поеду. Возможно, это придется сделать мне раньше окончания десятилетнего срока моих полномочий 21 ноября, но позже – нет. Пока не состоится указ президента, никто не может точно сказать, куда назначат меня и кто придет мне на смену в Карелии".