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К строительству старейшего деревянного здания Петрозаводска мог приложить руку Чарльз Гаскойн

Новости. Общество
16:40, 10 Декабря 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»; © Википедия

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Реставраторы обнаружили в Доме горного начальника в столице Карелии следы уникальных строительных технологий XVIII столетия.

Знаменитый шотландский оружейник и архитектор Чарльз Гаскойн, возглавлявший в конце XVIII века Александровский пушечно-литейный завод в Петрозаводске, мог приложить руку к строительству Дома горного начальника, который считается старейшим памятником городской деревянной архитектуры. Такое мнение в интервью «Столице на Онего» высказал известный карельский реставратор Виталий Скопин.

По его словам, во время обследования материала стен и подхода к его обработке специалисты обнаружили уникальную особенность, с которой они не сталкивались прежде ни в Карелии, ни в Архангельской и Ленинградской областях.

«Это сосновое бревно, которое обработано топором на четыре канта и фактически превращено в брус, – рассказал Виталий Скопин. – Внутри сделана прямоугольная шпонка от заветривания, и все это проложено мхом. Учитывая, что в здании присутствуют элементы шотландской архитектуры, а Гаскойн был не только оружейником, но и архитектором, могу предположить, что до его появления в Петрозаводске, в городе могли побывать посыльные, которые вникали не только в архитектуру, но и технологии строительства дома, в котором директор завода должен был жить. Скорее всего, дом рубили русские мастера, но по технологиям и рекомендациям людей Гаскойна, поскольку помимо очень необычных соединений деревянных конструкций, тут наблюдается и много металла, который используется и в балках, и в перекрытиях в виде мощных, кованных тяжей. Я сомневаюсь, что где-то в Карелии мы найдем еще одно гражданское здание с такими вещами».

Читайте подробнее в статье «В этом доме сохранился отпечаток Гаскойна».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-12-10 18:46:08
«Вы хотите нас превратить в Московию?»
кир
2021-12-10 17:35:22
Большевики осквернили этот дом. Скорее отремонтировать, чтобы их духа там не было. Батюшка должен потом его освятить.))
Беня
2021-12-10 18:58:33
кир, зовите отца Савандера, он и археологические раскопки раскопает и освятит :)
Гость
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