К Земле прилетела «зеленая комета»

Последний раз ее видели в Каменном веке.

В начале февраля к Земле приблизилась комета под номером C/2022 E3 (ZTF), которую астрономы открыли в марте прошлого года. Как пишет РБК, она прошла на минимальном расстоянии от нашей планеты, которое составило 42 миллиона километров.

Отличить ее от звезд на ночном небе можно было по наличию хвоста и зеленоватому свечению оболочки. Последний раз эту комету можно было видеть с Земли около 50 тысяч лет назад – в Каменном веке.