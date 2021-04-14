К жителям Карелии пришла белочка (ВИДЕО)

В Костомукше очевидцы любовались лесной гостьей, которая пришла полакомиться едой из кормушки.

В паблике «Беседка в Костомукше товарной» опубликовано забавное видео с белочкой. Пушистый зверек ловко открывает крышку кормушки, чтобы достать лежащее там лакомство.

«А к нам в гости белочка пришла», — прокомментировала видео его автор.

Надо отметить, что белки довольно часто живут рядом с людьми, даже в крупных городах, например, в парке «Беличий остров» в Петрозаводске. А вот в марте фотограф в Лахденпохском районе запечатлел редкую белку-летягу, занесенную в Красную книгу Карелии.