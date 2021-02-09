К жительнице Карелии зашли гости - они поели, попили, поспали и обокрали ее

В Пудожском районе 25-летняя девушка осталась без денег после ухода гостей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района обратилась 25-летняя горожанка. Она сообщила, что у неё из квартиры были похищены 5 тысяч рублей. Девушка пояснила, что накануне пригласила к себе домой друзей. За долгими разговорами время пролетело очень быстро.

Гости не заметили, как стемнело, и в итоге остались у заявительницы на ночь. Утром жительнице Пудожского района необходимо было отлучиться по делам, своих приятелей она тревожить не стала. Когда вернулась, знакомые уже проснулись. Проводив их, девушка обнаружила пропажу денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Пудожского района установили личность и местонахождение подозреваемого. 22-летний ранее судимый местный житель свою вину признал. Стражам порядка он рассказал, что знал, где его подруга хранила деньги. Похитив чужие накопления, он отправился в магазин и потратил их на продукты питания и алкоголь. В содеянном горожанин раскаялся, причинённый материальный ущерб возместил.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.